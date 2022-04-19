Умерла сыгравшая в «Улице разбитых фонарей» актриса Людмила Елисеева

Российская актриса Людмила Елисеева, известная в том числе по сериалу «Улица разбитых фонарей», скончалась на 85-м году жизни. Она умерла в Санкт-Петербурге 18 апреля после продолжительной болезни.

О смерти Елисеевой сообщил театр-фестиваль «Балтийский дом» на своей странице во «ВКонтакте».

«Приносим искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам актрисы», — сказано в публикации.

О дате и месте прощания с актрисой объявят дополнительно.

Людмила Елисеева родилась 19 октября 1937 года. Окончила Школу-студию МХАТ, после чего ее приняли в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола (театр-фестиваль «Балтийский дом»).

На большом экране Елисеева дебютировала в кинокартине «Сумка инкассатора» 1977 года. Среди телепроектов с ее участием — «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и другие.