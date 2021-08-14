Умерла солистка «Царицынской оперы» Ольга Сабирова

В Волгограде на следующий день после своего 48-летия скончалась ведущая солистка «Царицынской оперы» Ольга Сабирова. Она обладала уникальным голосом — меццо-сопрано, граничащим с контральто. Причины смерти неизвестны.

О кончине оперной певицы сообщила пресс-служба «Царицынской оперы». Ее смерть в театре назвали огромной потерей.

«Невозможно передать словами горечь утраты не только культуры Волгоградской области и в частности театра „Царицынская опера“, но и лично каждого, кто имел честь работать, дружить и просто общаться с Ольгой», — отмечено в публикации.

Коллеги и зрители Сабировой, добавили в «Царицынской опере», знали ее как жизнерадостного, оптимистичного и открытого человека, настоящего мастера своего дела, преданного профессии.

«Каждая роль Ольги Сабировой была отмечена ярким талантом и отточенным мастерством», — подчеркнули в театре.

Ольга Сабирова стала солисткой «Царицынской оперы» в 2005 году. До этого она окончила Астраханскую консерваторию, была лауреатом государственных премий и международных конкурсов. Артистка первой в России исполнила партию контральто в оратории Stabat Mater Карла Дженкинса в концерте с Лондонским Валлийским хором.