Умерла режиссер Галина Долматовская
На 82-м году из жизни ушла режиссер и сценарист документальных картин Галина Долматовская. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.
По данным издания, Долматовская окончила факультет журналистики МГУ. После университета она работа в «Литературной газете», Научно-исследовательском институте киноискусства и Российском институте культурологии. Среди ее работ — «Ильф — двойная экспозиция», «Женщина на Мавзолее», «Дежурство», «Адрес кино — Красногорск» и другие.