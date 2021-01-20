Умерла режиссер Галина Долматовская

По данным издания, Долматовская окончила факультет журналистики МГУ. После университета она работа в «Литературной газете», Научно-исследовательском институте киноискусства и Российском институте культурологии. Среди ее работ — «Ильф — двойная экспозиция», «Женщина на Мавзолее», «Дежурство», «Адрес кино — Красногорск» и другие.