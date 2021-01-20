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    20 января 2021, 20:00

    Умерла режиссер Галина Долматовская

    Артур Блянихов

    На 82-м году из жизни ушла режиссер и сценарист документальных картин Галина Долматовская. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.

    По данным издания, Долматовская окончила факультет журналистики МГУ. После университета она работа в «Литературной газете», Научно-исследовательском институте киноискусства и Российском институте культурологии. Среди ее работ — «Ильф — двойная экспозиция», «Женщина на Мавзолее», «Дежурство», «Адрес кино — Красногорск» и другие.