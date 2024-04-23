Культура 23 апреля 2024, 12:19 Умерла режиссер «Дьявол никогда не спит» Лурдес Портильо Режиссер фильма «Дьявол никогда не спит» Лурдес Портильо умерла в 80 лет Paul Hebert / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Мексиканская актриса, продюсер, сценарист и режиссер Лурдес Портильо скончалась в субботу, 20 апреля, на 81-м году жизни. Информация об этом появилась на портале Deadline.

Как пишет издание, знаменитость спокойно ушла в своем доме в Калифорнии в окружении трех сыновей и младшей сестры. Причина смерти не уточняется. Также нет данных о дате прощания и похорон.

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Лурдес Портильо родилась в Мексике, но впоследствии переехала в Лос-Анджелес вместе с семьей. Карьеру в кино она начала в 1970 году. Уже через девять лет представила свою первую ленту. В 1986 году ее работа была номинирована на премию «Оскар» за лучший документальный фильм. Это была картина «Матери площади Мая». Позже режиссер сняла такие картины, как «Дьявол никогда не спит», «Подношение» и киноленту, посвященную мексиканскому Дню мертвых.

За свою творческую карьеру Портильо получила около двух десятков различных наград.