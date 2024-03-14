Культура 14 марта 2024, 13:39 Умерла писательница Ирина Лобановская Писательница Ирина Лобановская умерла в Москве на 75-м году жизни

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Российская писательница и прозаик Ирина Лобановская умерла на 75-м году жизни в среду, 13 марта, в своей квартире в Москве. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Как стало известно изданию, вечером женщина почувствовала сильную слабость в теле. Об этом узнал ее сын и быстро позвонил в экстренные службы. Буквально через 15 минут к ней приехали врачи скорой помощи, однако спасти ее не удалось — они констатировали смерть.

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Ирина Игоревна Лобановская — российская писательница и прозаик. Она также была журналисткой и членом Союза писателей Москвы. Лобановская писала романы для женщин, а также рассказы и повести.

Писательница создала несколько сборников: «После третьего звонка», «Стриптизер». Помимо этого, она была автором романов «Что мне делать без тебя?», «Жена из России» и многих других.