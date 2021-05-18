Умерла писательница Екатерина Вильмонт

Автор детских детективов и женских романов Екатерина Вильмонт умерла 16 мая. Ей было 76 лет.

«Издательство АСТ с прискорбием сообщает, что 16 мая ушла из жизни писательница Екатерина Вильмонт, любимая миллионами россиян», — сообщили на сайте издательства АСТ.

Причины смерти не уточняются.

Екатерина Вильмонт родилась в семье известных переводчиков Николая Вильмонта и Наталии Ман. Она пошла по стопам родителей и занималась переводами, но потом начала сама писать романы и детективы.

С издательством АСТ писательница сотрудничала более 20 лет. За свою писательскую карьеру она написала более сорока романов и около 80 детских детективов. Ее книга «Три полуграции» получила экранизацию в 2006 году.

Суммарные тиражи ее книг исчисляются миллионами экземпляром. Екатерина Вильмонт неоднократно попадала в ежегодные списки наиболее издаваемых в России авторов.