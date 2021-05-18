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    18 мая 2021, 06:34

    Умерла писательница Екатерина Вильмонт

    Екатерина Шамина

    Автор детских детективов и женских романов Екатерина Вильмонт умерла 16 мая. Ей было 76 лет.

    Умерла писательница Екатерина Вильмонт

    «Издательство АСТ с прискорбием сообщает, что 16 мая ушла из жизни писательница Екатерина Вильмонт, любимая миллионами россиян», — сообщили на сайте издательства АСТ.

    Причины смерти не уточняются.

    Екатерина Вильмонт родилась в семье известных переводчиков Николая Вильмонта и Наталии Ман. Она пошла по стопам родителей и занималась переводами, но потом начала сама писать романы и детективы.

    С издательством АСТ писательница сотрудничала более 20 лет. За свою писательскую карьеру она написала более сорока романов и около 80 детских детективов. Ее книга «Три полуграции» получила экранизацию в 2006 году.

    Суммарные тиражи ее книг исчисляются миллионами экземпляром. Екатерина Вильмонт неоднократно попадала в ежегодные списки наиболее издаваемых в России авторов.