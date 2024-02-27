Культура 27 февраля 2024, 11:29 Умерла первая мисс США Жаклин Локери The Hollywood Reporter: первая мисс США Жаклин Локери умерла в Лос-Анджелесе Фото: Википедия / American Airlines

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Первая обладательница титула «Мисс США» Жаклин (Джеки) Локери умерла в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

«Она умерла в пятницу в Лос-Анджелесе», — рассказал биограф бывшего мужа Локери Дэн Мойер.

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Причину смерти первой королевы красоты не сообщили. Ей было 93 года.

Жаклин Локери родилась в 1930 году в Бруклине. В 1952-м получила титулы «Мисс Нью-Йорк» и «Мисс США», что позволило ей начать карьеру актрисы. Она сыграла во множестве фильмов, среди которых «Альфред Хичкок представляет», «Караван повозок», «Горячий ангел», «Разыскивается живым или мертвым» и другие.