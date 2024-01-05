Культура 05 января 2024, 02:00 Умерла озвучившая бабушку из «Тайны Коко» актриса Актриса Ана Офелия Мургия умерла в 90 лет Freepik

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Актриса Ана Офелия Мургия умерла перед Новым годом на 91-м году жизни. Об этом сообщило издание Quadratin.

Национальный институт изящных искусств и литературы выразил соболезнования родным и близким актрисы. Причина ее смерти не указывалась.

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Мургия родилась в Мехико. Она начала сниматься в 1960 году. На счету актрисы более ста фильмов, сериалов, теленовелл и озвучание. В списке актрисы такие фильмы, как «Черная вдова», «Свободная любовь», «Страстная Изабелла», «Война одиночки», «Королева ночи», «Уроборос», «Бандитки» и так далее.

Одним из самых популярных в карьере Мургии стала работа в мультфильме «Тайна Коко», где она была голосом бабушки главного героя. Проект заработал более 800 миллионов долларов в прокате и два «Оскара».

Также Мургия была рекордсменкой по количеству номинаций на премию «Ариэль» в категории «Лучшая женская роль». В итоге, статуэтку ей вручали три раза.