Умерла оперная певица Бела Руденко

Умерла оперная певица Бэла Руденко. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Facebook критика Андрея Плахова.

По данным Общественной службы новостей, Руденко присудили звание народной артистки СССР. Также она была известна тем, что создала галерею образов, которые вошли золотой фонд российского и мирового искусства. «Умерла выдающаяся оперная певица Бэла Андреевна Руденко», — написал Плахов.