Умерла одна из создательниц «Винни-Пуха» Виолетта Колесникова

Скончалась одна из создательниц «Винни-Пуха» и «Бременских музыкантов» Виолетта Колесникова. Советская и российская художница-мультипликатор, заслуженный художник РСФСР умерла на 84-м году жизни. О печальном известии сообщили на странице «Союзмультфильма» во «ВКонтакте».

Виолетты Колесниковой не стало 26 марта. Аниматор и педагог посвятила работе на киностудии «Союзмультфильм» более 30 лет жизни.

«Помним, благодарим, выражаем глубочайшие соболезнования близким и родным мастера», — говорится в сообщении «Союзмультфильма».

Колесникова как аниматор принимала участие в создании почти 100 мультфильмов, среди которых «Винни-Пух», «Бременские музыканты», «Муха-Цокотуха», «Козленок», «Стрекоза и муравей», «Чиполлино», «Баранкин, будь человеком!», «Приключения запятой и точки», «Сказка о золотом петушке», «Кот, который гулял сам по себе», «Фильм, фильм, фильм», «Мышонок Пик», «Возвращение блудного попугая» и многих других. Всего в ее фильмографии почти 100 работ.

Причина смерти не уточняется.

Также на этой неделе на 75-м году жизни умер создатель формата изображений GIF Стивен Уилхайт.