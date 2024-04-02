Культура 02 апреля 2024, 18:18 Умерла народная артистка России Татьяна Конюхова Народная артистка России Татьяна Конюхова умерла в возрасте 92 лет РИА «Новости»

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Не стало народной артистки России Татьяны Конюховой. Она скончалась на 93-м году жизни, сообщили на сайте Гильдии актеров Союза кинематографистов.

«„Конюхова! Обожаю Конюхову!“ — как героиня фильма „Москва слезам не верит“ восклицали все, кто знал Татьяну Георгиевну. Любимая и незабвенная — называли ее друзья, коллеги, студенты, зрители за глубину, искренность, задор, сердечное отношение к людям», — говорится в сообщении.

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Народная артистка скончалась 2 апреля в результате продолжительной болезни.

Татьяна Конюхова родилась в Ташкенте. Окончив школу, приехала покорять Москву. В 1949 году, несмотря на высокий конкурс, поступила с первого раза во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК).

Примерно 20 лет Конюхова была профессором и худруком актерской мастерской Московского государственного университета культуры и искусства. У нее была собственная концертная программа по стихам Марины Цветаевой и Анны Ахматовой.