Умерла кубинская балерина Алисия Алонсо

Она родилась 21 декабря 1920 года в Гаване. Учителями классического танца у нее были русские эмигранты, в том числе знаменитая балерина Александра Федорова.

Уже после окончания учебы она вышла замуж за преподавателя балетного искусства Фернандо Алонсо вместе с которым она основала кубинскую школу балета, которая сегодня признана во всем мире. На Кубе школа получила статус культурного наследия нации.

Еще в 19 лет у Алисии Алонсо начало падать зрение и к старости она уже совсем ослепла, но она продолжала работать и оттачивать мастерство своего танца. Она стояла у создания Американского балетного театра, где с 1943 года стала ведущей артисткой и приобрела мировую известность.

В 2015 году парламент Кубы присвоил Большому театру Гаваны имя Алисии Алонсо. Внутри стоит бронзовая статуя, которая изображает легендарную танцовщицу во время исполнения классического балета.