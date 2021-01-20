Умерла кинорежиссер Ренита Григорьева

Режиссер кино и сценарист Ренита Григорьева ушла из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России. Объединение принесло соболезнования родным и близким погибшей.

«На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино Григорьевой Рениты Андреевны», — сказано в сообщении.

В пресс-службе не раскрыли причину и обстоятельства смерти режиссера.

Ренита Григорьева родилась 13 июля 1931 года в Москве. Окончила исторический факультет МГУ и режиссерский факультет ВГИКа. В Союзе кинематографистов отметили, что все игровые фильмы Григорьева снимала вместе с мужем Юрием. Среди ее работ были такие картины, как «Дорога на фестиваль», «Венский лес», «Говорит Москва» и многие другие.

За годы своей жизни Григорьева успела написать книгу «На пути к Дому». В своей работе она собрала факты из жизни кинорежиссера и писателя Василия Шукшина. Также Григорьева участвовала в общественной жизни и занималась миротворческой деятельностью. Стала лауреатом Государственной премии СССР за фильм «Праздники детства».