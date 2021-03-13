Умерла искусствовед Эрмитажа Татьяна Кустодиева

В Санкт-Петербурге на 88-м году жизни умерла внучка известного художника Бориса Кустодиева искусствовед Татьяна Кустодиева. Она была непререкаемым авторитетом и исследователем творчества Леонардо да Винчи, Рафаэля и других гениев эпохи Возрождения.

Кустодиева проработала в Эрмитаже 60 лет, сообщила пресс-служба музея. Она посвятила множество научных публикаций и монографию творчеству да Винчи.

«Сфера ее научных интересов охватывала не только наследие знаменитого винчианца, его последователей и учеников, — она увлеченно занималась творчеством Рафаэля, Пьеро делла Франческа, Сандро Боттичелли, Гарофало, Бронзино», — сообщили в Эрмитаже.

Татьяна Кустодиева составила каталог эрмитажной коллекции итальянской живописи XIII–XVI веков, была куратором и автором многих эрмитажных выставок: экспозиций «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи», «Паоло Уччелло. «Святой Георгий, поражающий дракона» и многих других.

«Память о Татьяне Кирилловне навсегда сохранится в сердцах ее друзей и коллег, всех, кто знал ее близко, и тех, кто благодаря ей лучше узнал и полюбил Эрмитаж», — подчеркнули в музее.