Умерла известная советская художница Лидия Гладнева. Она иллюстрировала книги Агнии Барто и Николая Носова. Об этом написал сайт kp.ru.

Гладневой было 90 лет. О ее смерти сообщили в правоохранительных органах.

«25 ноября поступило сообщение о скоропостижной смерти 90-летней Гладневой Лидии Алексеевны. Художница скончалась в частном доме в селе Немчиновка. Предварительная причина смерти острая сердечно-сосудистая недостаточность. Тело женщины направлено на медицинскую экспертизу, которая установит точные причины смерти», — рассказал источник в правоохранительных органах

Лидия Гладнева рисовала иллюстрации к книге «Игрушки» детской поэтессы Агнии Барто, к сборнику детских рассказов Льва Толстова, а также к книге «Карасик» Николая Носова. Кроме того, ее иллюстрации можно увидеть в книгах Людмилы Татьяничевой «Про Олю», Оксаны Иваненко «Галочка», Игоря Холина «Подарки слоненку», Маргариты Ивенсен «Кто поможет», Вениамина Каверина «Бородач и песочные часы» и других.