Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Звезда скончалась в швейцарском Женолье, ей было 80 лет. Причины смерти неизвестны.

«Сегодня Мария нас покинула, будем скучать по ней», — рассказал один из поклонников певицы.

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Настоящее имя Мари Лафоре — Майтена Мари Брижитт Думенак. Она родилась в 1939 году в Сулак-сюр-Мер на западе Франции. Впервые будущая знаменитость вышла на большую сцену в 19 лет, когда участвовала в конкурсе «Рождение звезды» на одном из местных телеканалов. Популярность пришла к ней в 23 года. В 1978-м Лафоре переехала в Швейцарию и получила там гражданство. В этой стране Лафоре открыла художественную галерею.

В России певицу знают по песням Manchester et Liverpool («Манчестер и Ливерпуль»), Mon amour, mon ami («Моя любовь, мой друг»), La tendress («Нежность»).

В 1960 году она впервые попробовала себя в кино. За свою жизнь актриса исполнила роли в нескольких десятках фильмов и сериалах, в частности, «На ярком солнце», «Авантюристы», «Кто есть кто (Легавый или блатной)», «Спрут — 3».