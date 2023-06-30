Культура 30 июня 2023, 19:09 Умерла экс-концертмейстер Большого театра Наталья Разсудова Экс-концертмейстер Большого театра России Наталья Разсудова умерла на 85-м году жизни Большой театр России

Читать 360tv в

На 85-м году жизни скончалась экс-концертмейстер оперной труппы Государственного академического Большого театра, заслуженная артистка России Наталья Разсудова. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале театра.

Наталья Петровна Разсудова (20.12.1938–29.06.2023) была концертмейстером оперы Большого театра c 1978 по 2016 годы. Принимала участие в постановках опер «Золотой петушок» (1988), «Любовь к трём апельсинам» (1997), «Борис Годунов» (2011) и многих других.

Реклама

Наталья Петровна множество раз участвовала во всероссийских и международных конкурсах вокалистов, на пяти из которых была удостоена диплома «За лучший аккомпанемент». Гастролировала в Германии, Японии, США и многих других странах. Получила благодарность Министра культуры СССР за подготовку молодых певцов к международным конкурсам.

Отпевание состоится 1 июля в храме Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово в 13:00.