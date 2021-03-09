Умерла автор 90 детективных романов Татьяна Полякова

Во Владимире 9 марта скончалась писательница и автор более 90 детективных романов Татьяна Полякова. Ей был 61 год. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ее персонального менеджера Валерию Сергееву.

«Татьяна Полякова умерла во Владимире. Несколько лет боролась с онкологической болезнью. Прощание состоится 10 марта, в 10:00, в Свято-Успенском Княгинином монастыре», — сообщила она.

На сайте издательства «Эксмо» Полякову называют звездой авантюрного детектива. До начала своей писательской карьеры она 14 лет проработала воспитательницей в детском саду. Писать книги Татьяна Полякова начала для собственного удовольствия. Первая ее книга вышла в 1997 году. За это время было продано более 30 миллионов экземпляров книг. Причем романы Полякова не печатала на компьютере, а писала от руки в тетради.

По книгам писательницы сняты фильмы «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой в главной роли и «Черта с два», а также сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».

Татьяна Полякова написала более 90 детективных романов — «Строптивая мишень», «Как бы не так», «Чего хочет женщина», «Сестрички не промах» и так далее.

Последняя запись на странице писательницы в Instagram была сделана в конце января. Полякова как раз начала писать новый роман и показала подписчикам первую страницу.