Умерла Анна Каминская, приемная внучка Анны Ахматовой

Искусствовед Анна Каминская умерла в Санкт-Петербурге. Она была внучкой Николая Пунина, третьего мужа Анны Ахматовой, написала газета «Петербургский дневник».

«Мы знаем ее как человека, близкого к Анне Андреевне Ахматовой. У Ахматовой к ней выстроилось материнское чувство, она много возилась с ней, приобщала к своему миру», — рассказала о Каминской Нина Попова, президент Фонда друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

Каминская долгое время работала в Эрмитаже, а также сотрудничала с музеем Ахматовой, так как бережно хранила многие вещи поэтессы.

Анне Каминской было 83 года.