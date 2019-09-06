Умерла американская модель и актриса Кэрол Линли

Актриса и модель Кэрол Линли скончалась в США в возрасте 77 лет. Жизнь артистки оборвал сердечный приступ. Она ушла из жизни во сне.

Причиной смерти Линли, сообщил The Hollywood Reporter, стал сердечный приступ. Актриса умерла в своем доме, расположенном в районе Пасифик-Палисейдс в Калифорнии.

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Дочь актрисы Джилл Селсман рассказала The People, что ее мать одинаково любила сниматься в кино и играть в нем.

«Она интересовалась окружающим миром, любила проводить время с интересными людьми и в целом была очень спокойной. Жила и давала жить другим», — поделилась воспоминаниями о матери Селсман.

В начале своей карьеры Линли снималась в качестве детской модели. В возрасте 15 лет она появилась на обложке журнала LIFE. Известность ей принесла главная роль в бродвейской постановке «Голубой деним». Кэрол также сыграла в одноименном фильме режиссера Филипа Данна, вышедшем в 1959 году.

В 1965-м актриса снялась обнаженной для Playboy, в 1972-м получила роль в картине «Приключение Посейдона». В ленте она исполнила песню The Morning After, которая выиграла премию «Оскар».

После 1970-х Кэрол Линли чаще снималась на телевидении. Зрителю она знакома в том числе по сериалу «Остров фантазий».