Культура 01 апреля 2024, 10:56 Умерла американская артистка российского происхождения Мэриам Зазила Американская артистка российского происхождения Мэриам Зазила умерла в 83 года

Читать 360tv в

Американская артистка российского происхождения Мэриам Зазила умерла в Нью-Йорке 28 марта на 84-м году жизни. Об этом сообщило издание Artnews со ссылкой на фонд MELA.

Зазила успела реализовать себя как актриса, певица, дизайнер, скульптор и продюсер. Вместе с художником Ла Монте Янгом она основала фонд MELA. Артистка умерла естественной смертью во время сна.

Реклама

«Зазила создавала работы, которые не вписывались в рамки какого-либо направления, хотя и заигрывали с эстетикой минимализма. По ее собственному признанию, она создала „пограничное искусство“», — отметили авторы статьи.

Мэриам Зазила родилась 15 апреля 1940 года в Бронксе в семье русских евреев. В 60-е она снялась в нескольких андеграундных кинопроектах, таких как «Грязь» и «Пламенеющие создания». Она также основала коллектив «Театр вечной музыки», где была вокалисткой и занималась светом.