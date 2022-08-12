Умерла американская актриса Энн Хеч

В США скончалась голливудская актриса Энн Хеч. Неделю назад она попала в автомобильную катастрофу и получила тяжелые ожоги, врачи не смогли ее спасти, сообщила британская газета The Guardian.

О смерти актрисы в социальных сетях сообщила ее подруга Нэнси Дэвис. «У небес появился новый ангел», — написала она, упомянув Энн Хеч.

По данным издания, 5 августа погибшая ехала за рулем, не справилась с управлением и врезалась в жилой дом. Случился пожар. Спасатели извлекли Хеч из покореженного авто и отправили в больницу с тяжелыми ожогами — актриса была в сознании.

Позже ей стало хуже. 8 августа медики заявили, что Хеч находится в «крайнем критическом состоянии», после чего она впала в кому. Врачи зафиксировали смерть мозга, и семья актрисы решила отключить ее от систем жизнеобеспечения.

Энн Хеч было 53 года. Она получила известность, сыграв в фильмах «Вулкан», «Донни Браско», «Шесть дней, семь ночей» и «Копы в глубоком запасе».

В конце июля скончалась актриса Мэри Элис. Одной из самых известных ее персонажей была Пифия из «Матрицы».