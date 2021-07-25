Умерла актриса из сериала «Мухтар» Зинаида Пасютина

Актриса театра и кино Зинаида Пасютина умерла в возрасте 73 лет. Об этом говорится на странице в Facebook Белорусского государственного университета культуры и искусств, где она была профессором кафедры театрального творчества.

Авторы некролога напомнили, что Зинаида Пасютина посвятила служению театральному искусств более 40 лет. Она занималась с молодежью в созданном ей театре-студии «Семь поверх».

Преподавала в вузе, снималась в кино и выступала на сцене. На ее зарубежные мастер-классы собирались толпы начинающих актеров.

«У нее было глубокое понимание сущности и специфики преподавания режиссуры и актерского мастерства», — говорится в сообщении.

После окончания театрального вуза в Белоруссии она уехала на Урал, где долгое время работала в Свердловском драматическом театре имени Чехова. После перебралась в Брянск в театр имени Алексея Толстого.

Впервые на экране она появилась в 1983 году вместе с Аристархом Ливановым в кинопритче «Сад». После она снималась постоянно. Зрители могут вспомнить ее по сериалам «Обратная сторона Луны» и «Мухтар», а также по комедии «Алхимики». Всего она сыграла в более чем 40 проектах.