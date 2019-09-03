Умерла актриса Зинаида Славина

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Зинаида Славина родилась 6 апреля 1940 года в Санкт-Петербурге. В 1964-м она окончила театральное училище имени Щукина. Участвовала в дипломном спектакле режиссера Юрия Любимова «Добрый человек из Сезуана» по произведению Бертольта Брехта. Эта работа стала первым спектаклем театра на Таганке.

В этом театре Славина трудилась многие годы, там она сыграла в более чем 1,6 тысячи спектаклей. Ее коллегами в то время были Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин, Борис Хмельницкий и многие другие.

В 1993 году перешла в театр «Содружество актеров Таганки» под руководством Николая Губенко.

Зинаида Славина сыграла в таких фильмах, как «Семейные обстоятельства», «Високосный год», «Новенькая», «О друзьях-товарищах», «Салют, Мария! «Егор Булычов и другие», «Вашингтонский корреспондент», «Товарищ генерал» и многих других.