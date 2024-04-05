05 апреля 2024, 14:43
Умерла актриса Вера Чехова
Немецкая актриса и режиссер Вера Чехова умерла на 84-м году жизни
Актриса кино, театра и телевидения Вера Чехова ушла из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщило издание Zeit со ссылкой на ее агента и семью.
Актрисы не стало 3 апреля. Она умерла после непродолжительной тяжелой болезни.
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Вера Чехова родилась в 1940 году в Берлине. Она дебютировала в фильме «Вдовец с пятью дочерьми» в 1956 году. Актриса снялась в таких картинах, как «Врач из Сталинграда», «Утром в понедельник», «Место преступления», «Одно дело на двоих», «Эта суровая жизнь». Всего за ее плечами насчитывается около ста проектов.
В конце 1990-х она оставила актерскую карьеру и сосредоточилась на режиссуре.
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