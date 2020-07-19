Умерла актриса Марина Макарова

О причинах ее смерти не упоминается.

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить», — говорится опубликованном некрологе.

Местное издание KOSTROMA.TODAY сообщало, что у Макаровой в июне был диагностирован рак желудка 4-й степени. Она проходила курс химиотерапии в Костромском онкологическом диспансере.

Марина Макарова закончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Она работала в антрепризах, какое-то время сотрудничала с театром «Приют комедиантов». Актриса играла в сериалах «Литейный, 4», «Секретная служба Его Величества» и «Тайна следствия». Всероссийскую известность ей принесла роль в сериале «Убойная сила».