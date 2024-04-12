Культура 12 апреля 2024, 10:51 Умерла актриса Мария Аро Финская актриса Мария Аро умерла в 82 года

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Финская актриса театра, кино и сериалов Мария Аро умерла в Тампере 9 апреля — на следующий день после своего 82-летия. Об этом сообщила пресс-служба Рабочего театра Тампере.

Точная причина смерти не указывается, но известно, что у актрисы был рак, а также она боролась с болезнью Альцгеймера.

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Мария Аро родилась в Хельсинки в 1942 году. Она впервые вышла на сцену в четырехлетнем возрасте в спектакле «Семь братьев», поставленном ее отцом Матти Аро. Артистка окончила актерскую Финскую театральную школу в 1963 году. На экранах она начала появляться с середины 1950-х годов, а в 1968-м сыграла в киноленте «Клоп» о поэте Владимире Маяковском. За ее плечами работа более чем в 40 фильмах и сериалах.

Аро была замужем за актером, режиссером и сценаристом Тапио Парккиненом. У них родились трое детей.