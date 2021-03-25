Умерла актриса Лиана Жвания, сыгравшая в фильме «Двенадцать месяцев»

Скончалась советская и российская актриса Лиана Жвания, которая исполнила роль королевы в фильме «Двенадцать месяцев». Ей был 71 год, сообщили на сайте петербургского ТЮЗа имени Брянцева.

В этом театре артистка прослужила практически 50 лет. Жвания пришла работать туда сразу после окончания учебы в Мастерской Зиновия Корогодского. В последние годы она была задействована в спектаклях «Записки А. И. Поприщина», «Поллианна» и в «Сказке о потерянном времени», написал сайт Newinform.

На рассвете карьеры актриса играла в таких картинах, как «Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах», «Хлеб по воде» и «Этот чудак Андерсен».