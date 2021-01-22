Умерла актриса из сериала «Остаться в живых»

Хорватская актриса Мира Фурлан ушла из жизни в возрасте 65 лет. Она стала известна после выхода сериалов «Остаться в живых» и «Вавилон-5». О смерти актрисы сообщил создатель второй картины Джозеф Майкл Стражински.

«Эта ночь полна печали, поскольку наш друг и товарищ ушла той дорогой, по которой мы не можем последовать за ней. Но, как и во всем, со временем мы поравняемся с ней, и, я думаю, у нее будет множество историй, которыми она поделится с нами, и множество новых ролей, которыми она поделится со вселенной», — написал сценарист в Twitter.

Он добавил, что близкие давно знали о проблемах со здоровьем Фурлан. Состояние актрисы ухудшалось, но все надеялись на ее выздоровление. Точную причину смерти женщины Стражински не назвал. На странице самой актрисы в соцсети появился пост с датой смерти: 20 января.

Мира Фурлан родилась 7 сентября 1955 года на территории бывшей Югославии. Позже она переехала в США, где стала сниматься в кино и играть на сцене театра. Наибольшую популярность ей принесла роль Деленн в сериале «Вавилон-5». Также Фурлан сыграла ученого Даниэль Руссо в сериале «Остаться в живых». Еще актрису можно увидеть в таких фильмах, как «Ночной охотник», «Моя Антония» и многих других.