Умерла актриса из сериала «Дети Арбата» Евгения Уралова

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова. Этот огромная потеря для всех нас», — говорится в сообщении театра.

Руководство и труппа театра выразили соболезнования родным и близким актрисы.

Уралова родилась 19 июня 1940 года в Ленинграде. Вместе с матерью ее вывезли из блокады, однако по дороге они попали в окружение и жили в партизанском отряде. После войны Уралова вернулась в Ленинград.

В 1964 году окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии и переехала в Москву вместе со своим вторым мужем — актером Всеволодом Шиловским. В третий раз Уралова вышла замуж за автора-исполнителя песен и актера Юрия Визбора. С ним она познакомилась на съемках картины «Июльский дождь» Марлена Хуциева, в которой она исполнила главную роль. В Театре имени Ермоловой актриса служила с 1965 года.

Актриса умерла в Израиле. Ей было 79 лет.