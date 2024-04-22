Культура 22 апреля 2024, 11:10 Умерла актриса из «Гарри Поттера» Саманта Дэвис Сыгравшая гоблина актриса из «Гарри Поттера» Саманта Дэвис скончалась в 53 года IMAGO / Phil Loftus / Capital Pictur / Global Look Press

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Британская актриса Саманта Дэвис, известная по роли гоблина в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2», скончалась в возрасте 53 лет. О ее смерти сообщил супруг, Уорик Дэвис, на сайте киностудии Lucasfilm.

Дэвис ушла из жизни 24 марта, но общественности стало известно об этом позднее. Детали и причины ее смерти неизвестны.

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«Самый открытый, теплый человек из всех, кого я знал. Ее уход оставил огромную дыру в наших жизнях и нашей семье. Я скучаю по ее объятиям. Она была уникальным человеком, ищущим во всем светлую сторону, она обладала тонким чувством юмора и всегда смеялась над моими плохими шутками», — рассказал муж актрисы.

В фильмах о мире Гарри Поттера Саманта играла роль гоблина из банка «Гринготтс». Ее рост составлял всего 124 сантиметра. В последние годы жизни у актрисы были проблемы с подвижностью.