Умерла актриса из фильма «Пролетая над гнездом кукушки» | 360°

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Умерла актриса из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»

СМИ: оскароносная американская актриса Луиза Флетчер скончалась в возрасте 88 лет

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Американская актриса Луиза Флетчер, получившая премию «Оскар» за роль медсестры Рэтчед в фильме «Пролетая над гнездом кукушки», скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщило издание Variety.

Представитель Флетчер рассказал, что она умерла во сне в своем доме во Франции.

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Персонаж актрисы из этого культового, любимого во всем мире фильма, экранизации романа с таким же названием легендарного писателя Кена Кизи, вошел в топ-5 величайших злодеев в истории кино. Медсестра Милдред Рэтчед заняла в списке злодеек второе место и уступила только ведьме «Волшебника страны Оз». За эту роль она также получила престижные премии «Золотой глобус» и BAFTA.

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Фильм One Flew Over the Cuckoo’s Nest вышел в 1975 году, имел выдающийся актерский состав, получил множество различных премий, главную роль сыграл Джек Николсон. Режиссер — Милош Форман родом из Чехословакии скончался в 2018 году. Он известен также фильмами «Амадей», «Народ против Ларри Флинта», «Призраки Гойи» и «Человек на Луне», в котором Джим Керри сыграл эксцентричного комика Энди Кауфмана.

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