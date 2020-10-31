Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Галина Филимонова

Актриса Галина Филимонова ушла из жизни возрасте 75 лет. Она обучала будущих артистов и режиссеров, а также сыграла в фильме «А зори здесь тихие».

«Сегодня печальный день для нашей мастерской. Не стало Галины Ивановны Филимоновой, актрисы МДТ и долгие годы педагога нашей мастерской. Галина Ивановна воспитала несколько поколений артистов и режиссеров», — сообщили в группе мастерской Юрия Красовского во «ВКонтакте».

В сообщении подчеркнули, что преданность Филимоновой театру и служение своему делу всегда вызывали восхищение. Кроме того, энергия, честность и талант актрисы заставляли сильнее углубляться в профессию и уходить в процесс.

Галина Филимонова родилась 15 октября 1944 года в Ленинграде. Она окончила театральный вуз и стала служить в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. Позже перешла в рижский театр Русской драмы, а оттуда — в Ленинградский театр драмы и комедии. Начиная с 1974 года Филимонова играла на сцене Малого драматического театра.

В 1993 году удостоилась звания Заслуженной артистки России. За годы своей творческой карьеры Филимонова успела сыграть в таких фильмах, как «А зори здесь тихие», «Перед бурей» и «Серебряные струны».