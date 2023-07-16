Культура 16 июля 2023, 14:23 Умерла актриса Джейн Биркин Актриса и певица Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет

Читать 360tv в

Англо-французская певица и актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет. Артистку обнаружили у нее дома, сообщил телеканал BFMTV. Издание напомнило, что в 2021 году Биркин перенесла легкую форму инсульта.

Информацию подтвердили журналисты газеты Le Parisien. Они отметили, что Джейн Биркин умерла 16 июля в своем доме в Париже. Издание напомнило, что незадолго до этого певица отменила все концерты из-за состояния здоровья, а одно из выступлений перенесла после перелома.

Реклама

«Я всегда была большой оптимисткой, и я понимаю, что мне все еще нужно некоторое время, чтобы снова быть в состоянии на сцене и с вами», — заявляла Биркин в мае.

Джейн Биркин родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне. Она исполнила множество ролей в британских и французских фильмах, а также построила музыкальную карьеру. В списке картин с ее участием — «Дон Жуан-73», «Зло под солнцем», «Я тебя люблю… Я тебя тоже нет» и другие.

О дате и месте прощания пока ничего неизвестно. Осенью прошлого года Биркин присоединилась к акции в поддержку иранских женщин. Она стала одной из знаменитых французских актрис, демонстративно отрезавших себе волосы.