Культура 12 августа 2023, 18:59 Умерла 54-летняя актриса из «Улиц разбитых фонарей» Белла Ко Regnum: умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко Freepik

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В Москве умерла актриса и переводчица Белла Ко. Ей было всего 54 года. Об этом сообщило агентство Regnum со ссылкой на свои источники. Уточняется, что на фоне онкологического заболевания у актрисы развилась острая сердечная недостаточность.

Ко обнаружили мертвой 10 августа в ее квартире на улице Перерва (юго-восток столицы). Собеседник издания указал, что на теле не было признаков насильственной смерти.

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Когда и где похоронят актрису, пока неизвестно.

Белла Ко — выпускница Ленинградского госинститута театра, музыки и кинематографии. Она снималась в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Склифосовский», напомнил RT. Однако Ко даже более известна в России как актер дубляжа и переводчик. Ее голосом говорили в отечественном прокате герои известных фильмов («Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Мой любимый марсианин» и других) мультфильмов («История игрушек», «Тарзан 2: Начало легенды», «Суперсемейка») и компьютерных игр (Call of Duty, Witcher 2).