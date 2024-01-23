Культура 23 января 2024, 22:15 Умер звезда сериалов «Убойная сила» и «Невский» Александр Саюталин Актер Александр Саюталин скончался на 61-м году жизни Freepik

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Российский актер Александр Саюталин скончался на 61-м году жизни. Информацию об этом опубликовал сайт «Кино-театр.ру».

Обстоятельства случившегося не раскрыли.

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Саюталин появился на свет 26 октября 1963 года. В 1990 году он закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Зрители особенно его запомнили после появления в знаменитых картинах «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей».

Фильмография Саюталина насчитывает более 50 полнометражных кинолент, сериалов и телеспектаклей. Одним из последних проектов, в которых принимал участие артист, — сериал «Невский». Там мужчина сыграл генерала Арсеньева. Поклонники хвалили Саюталина за высокий профессионализм.