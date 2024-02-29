Культура 29 февраля 2024, 12:36 Умер звезда сериалов «Коломбо» и «Династия» Ричард Кейн IMDb: умер актер из сериалов «Коломбо» и «Династия» Ричард Кейн

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Ричард Кейн, известный американский актер кино и телевидения, ушел из жизни в городе Мэдисон, штат Огайо. Информация об этом появилась на портале IMDb.

О причинах смерти 85-летнего артиста не сообщалось.

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Он родился в 1939 году в Рочестере, штат Нью-Йорк, а образование — степень бакалавра в области театрального искусства — получил в Северо-Западном университете.

Карьера Кейна на телеэкранах началась в первой половине 1970-х годов. Он запомнился зрителям ролями Уэйда в сериале «Кунг-фу», а затем и в легендарном «Коломбо». За этим последовали съемки в таких сериалах, как «Главная больница», «Медэксперт Куинси», культовые «Даллас» и «Династия», «Рыцарь дорог», «Закон и порядок» и многие другие.