Умер знаменитый клоун Константин Васильев

Умер народный артист России Константин Васильев. Об был известным в стране клоуном. Ему было 87 лет.

О смерти артиста сообщили в «Росгосцирке».

Руководство, профсоюзный комитет, весь коллектив «Росгосцирка» выражают искренние соболезнования родным и близким Константина Евгеньевича. Светлая память об этом замечательном человеке и прекрасном артисте навсегда сохранится в наших сердцах Росгосцирк.

О причинах смерти артиста пока не сообщили. Не известно и о том, когда и где состоится прощание с Васильевым.

Константин Васильев родился 3 января 1933 года в Ленинграде. Он пережил блокаду во время Великой Отечественной войны — вместе с сестрой и матерью. После окончания войны он поступил в ремесленное училище и начал заниматься во Дворце пионеров акробатикой. Получив первый юношеский разряд он стал работать униформистом в цирке. Вскоре он стал артистом, но во время одного из выступлений неудачно выполнил трюк и получил травму. После этого он больше не смог работать акробатом.

Однако даже после этого Васильев не ушел из цирка. Он окончил клоунские курсы и с 1962 года начал выступать в качестве клоуна. В те годы приобрел популярность благодаря репризам «Шляпа-вертолет» и «Фехтовальщики». С 1966 года стал работать вместе с с Анатолием Векшиным. их сотрудничество продлилось почти 25 лет — актеры прославились интермедиями «Самолет», «Сценка у колодца», «Свистки» и «Часы».