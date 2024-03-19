Культура 19 марта 2024, 09:34 Умер заведующий труппой «Имперского русского балета» Витаутас Таранда Mash: скончался заведующий труппой «Имперского русского балета» Таранда

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Заведующий труппой «Имперского русского балета» Витаутас Таранда скончался из-за острой сердечной недостаточности в 58 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, возле тела нашли записку, в которой он просил никого не винить в случившемся.

Авторы поста уточнили, что в последнее время артист часто пил, не выходил из своей московской квартиры и передвигался в основном с помощью близких. Записку обнаружила жена Таранды.

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Витаутас Таранда — брат известного российского артиста балета Гедиминаса Таранды, выпускник Московского хореографического училища (окончил его как танцовщик). В 2003 году окончил ГИТИС, обучившись на педагога-хореографа. С 1983 по 1994 год трудился в Государственном академическом Большом театре, затем — в «Имперском русском балете». С 2000 года был директором студии при «Имперском русском балете».

Таранда — обладатель Ордена Дягилева первой степени за вклад в искусство.