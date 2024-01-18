Культура 18 января 2024, 17:48 Умер заслуженный артист России Николай Коршилов Заслуженный артист России Николай Коршилов умер в Москве в возрасте 79 лет РИА «Новости»

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В понедельник, 15 января, в возрасте 79-ти лет скончался заслуженный артист России Николай Коршилов. Об этом сообщила пресс-службе Московского театра оперетты.

«Он был эрудированным, остроумным и обаятельным человеком. Такие личности остаются в истории театра навсегда», — отметили в пресс-службе.

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Николай Коршилов был солистом Московского театра оперетты на протяжение долгих лет. На сцене театра он сыграл ни одну запоминающуюся роль. Среди его перевоплощений — Бони в «Королеве чардаша», Бессмертный в «Севастопольском вальсе», Зупан в «Марице» и многие другие.

Актерская игра Коршилова закрепила за ним статус талантливого комедийного артиста. Однако, помимо основной деятельности, он успешно пробовал себя в роли драматурга и режиссера. В последние годы был занят в антрепризе как актер и режиссер.

Артист умер незадолго до своего дня рождения: 20 января ему исполнилось бы 80 лет. Прощание с Коршиловым состоится в пятницу, 19 января, в 11:00 часов по адресу: по адресу: улица Россолимо 12, строение 1. Похороны пройдут на Даниловском кладбище.