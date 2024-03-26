Культура 26 марта 2024, 12:09 Умер заслуженный артист России Евгений Малишевский Заслуженный артист России Евгений Малишевский умер в Воронеже на 71-м году жизни Фото: пресс-служба Воронежского Академического Театра драмы имени А. В. Кольцова

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Заслуженный артист России Евгений Малишевский скончался в Воронеже 24 марта. Актер ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему было 70 лет. О смерти артиста сообщила пресс-служба Воронежского академического театра драмы имени А. В. Кольцова.

«Прекрасный знаток и чтец русской поэзии и прозы», — написал архивариус театра Николай Тимофеев об артисте.

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Евгений Малишевский родился 13 октября 1953 года в Ашхабаде. В 1975 году окончил театральное отделение Воронежского института искусств. После артист посвятил многие годы работе в Воронежском академическом театре драмы имени А. В. Кольцова. Он служил там с 1975 по 2013 год.

За время своей карьеры в театре под руководством Анатолия Иванова актер играл во множестве выдающихся спектаклей, среди которых «Женитьба», «Самоубийца», «Все в саду», «Прости меня, мой ангел белоснежный…».

В 1995 году Евгений Малишевский удостоился звания заслуженного артиста России.

«Прощание состоится на Буденовском кладбище 26 марта в 11 часов», — уточнили в пресс-службе театра.