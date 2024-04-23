Культура 23 апреля 2024, 10:58 Умер заслуженный артист России Анатолий Нагогин Заслуженный артист России актер Анатолий Нагогин умер в Перми на 82-м году жизни

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Заслуженный артист России, актер театра и кино Анатолий Нагонин умер в Перми в возрасте 81 года. Об этом в своем некрологе сообщил Пермский академический Театр-Театр.

Причина смерти не уточняется. Прощание с артистом пройдет 24 апреля в Большом ритуальном зале.

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«Коллектив Пермского академического Театра-Театра скорбит о потере замечательного артиста и человека с большим сердцем. Эта утрата невосполнима. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Владимировича. Светлая память!», — сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Анатолий Нагогин родился 27 февраля 1943 года в Смирновке, Казахская ССР. Он работал на Сталинградском заводе железобетонных конструкций, а в свободное время играл в театре рабочей молодежи. Позже уехал в Саратов, где поступил в театральное училище. С 1971 года служил в Пермском академическом Театре-Театре, сыграв на его сцене свыше восьмидесяти ролей. В 1994 году получил звание заслуженного артиста России.