Умер заслуженный актер России Виктор Семенов

Заслуженный актер России Виктор Семенов умер в возрасте 76 лет. Об его смерти сообщили в Театре на Таганке, где он проработал с 1966 года.

Источник фото: facebook.com/tagankatheatre

«Сегодня умер актер нашего театра, заслуженный артист России Виктор Семенов. Скорбим и выражаем свои соболезнования друзьям и семье Виктора Семеновича», — говорится в сообщении труппы на официальной странице театра в Facebook.

О дате и времени прощания с артистом в театре пообещали сообщить позднее.

Виктор Семенов родился 17 ноября 1943 года. Выпускник актерского факультета ВГИКа начал свою карьеру в кино в 1961 году. Впервые он появился на экране в роли Сережи Иванова в детской картине «Мишка, Серега и я».

В 1966 году он пришел работать в Театр на Таганке, где участвовал в спектаклях спектаклях: «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Гамлет», «Калека с Ишинмана» и многих других. Он не забывал и большом кино и продолжал сниматься. В его коллекции 19 картин. Зрители могут помнить его по фильмам «Золотой теленок» и «Красавец-мужчина».