Культура 23 июля 2023, 18:25 Умер народный артист Эдуард Лабковский Первый исполнитель песни «День Победы» Эдуард Лабковский умер в 84 года Скриншот видео

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Народный артист России Эдуард Лабковский скончался на 85-м году жизни. Он был одним из первых исполнителей песни «День Победы», а также единственным, кто спел песню «Незримый бой», ставшую неформальным гимном советской милиции. О смерти артиста в беседе с ТАСС сообщила пресс-секретарь Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Валентина Максимова.

Она подчеркнула, что ей об этом стало известно от руководителя Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, где Лабковский солировал последние годы.

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«Эдуард Лабковский умер. 22 июля на 85-м году», — заявила Максимова. О причинах смерти артиста она не сообщила.

Уроженец Казахстана Эдуард Лабковский переехал в Москву, где окончил институт имени Гнесиных. Свою карьеру он начинал как оперный певец в студии при Московской государственной консерватории имени Чайковского, а также работал в оркестре «Советская песня».

Солистом ансамбля песни и пляски имени Александрова Лабковский стал в 1972 году. Он много выступал в воинских частях и даже выезжал к советским солдатам в Афганистан, Югославию и Приднестровье.

За свою музыкальную карьеру исполнил много популярных песен. В том числе стал одним из первых исполнителей «Дня Победы» Давида Тухманова и Владимира Харитонова. Но в историю вошел с композицией, которая звучала в заставке телевизионного многосерийного фильма «Следствие ведут ЗнаТоКи».

Сам Лабковский вспоминал, что спел песню о том, как «служба и опасна, и трудна», случайно. Его остановил поэт-песенник Анатолий Горохов и попросил срочно записать одну композицию для телевидения. Лабковский опаздывал на встречу, но ушел в студию. Артист подчеркивал, что совсем забыл про эту композицию, пока не начались показы культового фильма.