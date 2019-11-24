Умер украинский актер Давид Бабаев

Актеру было 76 лет.

«Его герои — обаятельные весельчаки, наивные простаки, трогательные романтики покоряли сердца театралов… Именно спектакль „Последняя любовь“ стал последним для выдающегося актера», — говорится в сообщении.

Дату прощания и место похорон объявят позднее.

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Давид Бабаев родился в 1943 году в Махачкале. В 1969-м он окончил Киевское училище эстрадно-циркового искусства. После вуза актер три года служил артистом и художественным руководителем эстрадного коллектива Архангельской филармонии. В Киевском национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки Бабаев он сыграл более 70 ролей.

Актер снялся в более 40 фильмах. В частности, в «Убить «Шакала» и «Дороге в ад». А еще он озвучивал мультфильмы, в том числе картину «Дядя Федор, пес и кот». В украинский версии серии про Простоквашино Бабаев подарил голос папе дяди Федора.

Народный артист награжден орденом «За заслуги» III и II степеней в 2003 и 2011 годах соответственно.