Умер участник поэтической группы «Альманах» Виктор Коваль

Коваль наряду с Гандлевским входили в поэтическую группу «Альманах», где, помимо них, были выдающиеся поэтические фигуры вроде Дмитрия Пригова, Льва Рубинштейна, Михаила Айзенберга, Тимура Кибирова, Дмитрия Новикова и другие.

Гандлевский в тексте своего поста написал, что при представлении Коваля кому-нибудь из новых знакомых использовал такую формулу: «доведись мне объяснять инопланетянину или ребенку смысл слова талант, проще было бы показать ему Витю [Виктора Коваля]». Также поэт выразил соболезнование близким.

Коваль публиковался в журналах «Знамя», «Esquire», «Большой город». Помимо этого, он был активным участником поэтических фестивалей в Москве, Ярославле, Волгограде, Самаре, Тольятти, Лондоне, Кембридже, Гетеборге, Милане.

Автор четыhtх поэтических книг за свою жизнь успел сняться в девяти кинокартинах.