Умер телеведущий Олег Марусев

Актер и телеведущий Олег Марусев умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил его друг и коллега Станислав Садальский на своей странице в Instagram.

По его словам, о смерти Марусева ему сообщили в Гильдии киноактеров.

«Ушел Олег. Мне звонит Валерия Гущина из Гильдии киноактеров и рыдает. Сообщает скорбную весть. Я в оцепенении», — говорится в сообщении.

Причины смерти Олега Марусева актер не сообщил.

Олег Марусев проработал на телевидении 35 лет. Он пришел туда в 1971 году и начинал с цикловых программ «Концерт после концерта», «С песней по жизни» и «После смены». Когда появилось Общественное российское телевидение, Марусев стал вести там шоу-программу «Пойми меня». После перешел на телеканал «Россия» — в программу «Старая квартира».

В 2006 году он оставил телевидение и перешел в «Театр Луны». Он много снимался в кино и сериалах, преподавал в Высшей школе кино и телевидения «Останкино». Получил звание заслуженного артиста России.