Умер сыгравший в «Ликвидации» актер Владимир Михайловский

На 84-м году жизни скончался заслуженный артист России Владимир Михайловский. Он играл на разных театральных сценах, а кинозрителю запомнился в том числе по сериалу «Ликвидация».

О смерти Михайловского, который долгие год работал в «Сатириконе» и был коллегой Аркадия Райкина, сообщили на сайте театра.

«Умер Владимир Михайловский. <…> Прекрасный, добрый, преданнейший театру человек, рождавший в каждом, кто его знал, только нежные и глубоко сердечные чувства», — написал Константин Райкин от имени труппы.

Михайловского он назвал «прелестным, мягким и смиренным работягой». Без людей, подобных артисту, театр невозможен.

«Он был из самых последних, кто работал с моим отцом и являл собой живую связь великого прошлого этого театра с его настоящим», — подчеркнул Константин Райкин, выразив артисту благодарность.

Владимир Михайловский родился в 1936 году в Ленинграде. Работал в Ленинградском ТЮЗе, Ленинградском театре миниатюр, «Сатириконе» и театре «Эрмитаж».

С 1965 года стал сниматься в кино, сыграл в фильмах, сериалах и телеспектаклях. Среди самых известных работ Михайловского — «Ликвидация», «Исаев», «Старые друзья» и другие.

Причина смерти артиста не называется.

В Челябинске в возрасте 81 года скончалась заслуженная артистка РФ Марина Меримсон. Она могла сыграть главную женскую роль в «Иронии судьбы».