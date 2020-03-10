Умер сыгравший в «Ликвидации» актер Владимир Михайловский
О смерти Михайловского, который долгие год работал в «Сатириконе» и был коллегой Аркадия Райкина, сообщили на сайте театра.
«Умер Владимир Михайловский. <…> Прекрасный, добрый, преданнейший театру человек, рождавший в каждом, кто его знал, только нежные и глубоко сердечные чувства», — написал Константин Райкин от имени труппы.
Михайловского он назвал «прелестным, мягким и смиренным работягой». Без людей, подобных артисту, театр невозможен.
«Он был из самых последних, кто работал с моим отцом и являл собой живую связь великого прошлого этого театра с его настоящим», — подчеркнул Константин Райкин, выразив артисту благодарность.
Владимир Михайловский родился в 1936 году в Ленинграде. Работал в Ленинградском ТЮЗе, Ленинградском театре миниатюр, «Сатириконе» и театре «Эрмитаж».
С 1965 года стал сниматься в кино, сыграл в фильмах, сериалах и телеспектаклях. Среди самых известных работ Михайловского — «Ликвидация», «Исаев», «Старые друзья» и другие.
Причина смерти артиста не называется.
В Челябинске в возрасте 81 года скончалась заслуженная артистка РФ Марина Меримсон. Она могла сыграть главную женскую роль в «Иронии судьбы».