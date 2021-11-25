Умер сыгравший в «Гардемаринах» актер Владимир Кузнецов

Актер театра и кино Владимир Кузнецов ушел из жизни в возрасте 65 лет. Он сыграл в таких фильмах, как «12 стульев» и «Гардемарины, вперед!». О смерти актера сообщил портал Кино-театр.ру.

Согласно информации портала, Кузнецов скончался 23 ноября. Актеру было 65 лет. Причина его смерти не сообщается. В комментариях под биографией актера многие пользователи назвали его хорошим артистом.

«Хороший артист. Запомнила его роли в фильмах „Одиноким предоставляется общежитие“, шахматиста „12 стульев“ и другим. Сравнительно рано ушел. Добрая и долгая память», — написала одна из пользовательниц.

«Очень жаль, хороший артист», — подержал другой.

Владимир Кузнецов родился 4 октября 1956 года. После окончания ВГИКа поступил в Театр-студию Алексея Баталова. Там актер служил с 1978 по 1993 годы. Также Кузнецов служил в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

На телевизионных экранах актер впервые появился в начале 1970-х годов. Он снялся в таких фильмах, как «Гардемарины, вперед!», «12 стульев», «Город принял», «Мертвые души», «Одиноким предоставляется общежитие», «Одинокий автобус под дождем» и многих других. Всего на счету Кузнецова 42 картины.