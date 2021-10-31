Умер сыгравший в фильме «Батальоны просят огня» актер Алексей Колесник

Советский и украинский актер театра и кино Алексей Колесник умер в возрасте 71 года в Киеве. ОБ этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь международного кинофорума «Золотой витязь» Владимир Головкин.

«Скончался замечательный человек, заслуженный артист Украины, Алексей Антонович Колесник. Светлая память!» — говорится в сообщении. О причинах смерти артиста не сообщается.

Уроженец города Карловка Полтавской области Алексей Колесник пришел закончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого и долго работал в различных театрах Украины.

Впервые в кино он появился в фильме «Как закалялась сталь» в эпизодической роли. Но его работа впечатлила режиссеров и они пригласили его сниматься у себя. Всего на его счету около 50 картины, среди которых «Дождь в чужом городе», «Овод», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Батальоны просят огня и другие».